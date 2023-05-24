Дана Уайт введет временный титул, если Стерлинг не будет драться с О'Мэлли

Глава UFC Дана Уайт дал понять, что ему не понравились слова чемпиона легчайшего дивизиона Алджамейна Стерлинга (23-3), который заявил, что не хочет драться с Шоном О'Мэлли (16-1) 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

«Мне не нравится, когда боец говорит «Если мое здоровье будет в порядке [то я подерусь]», когда я рекламирую бой. Если ты не здоров, то не принимай бой. Мы просто сделаем другой бой за временный титул», — сказал Уайт FanSided MMA.

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-5). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.