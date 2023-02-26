Дана Уайт: «Махачев и Волкановски проведут реванш»

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции UFC заявил, что если чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) победит временного чемпиона Яира Родригеса (15-3), а чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) проведет еще одну защиту титула в легком весе, то Волкановски и Махачев проведут реванш.

«Что может быть лучше, когда весь мир спорит и обсуждает этот супербой? Но теперь Яир [Родригес] стал временным чемпионом, он следующим подерется с Волкановски. Посмотрим, с кем подерется Ислам. После того, как оба бойца проведут еще один бой, мы организуем им реванш», — сказал Уайт.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.