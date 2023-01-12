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Сегодня, 11:40

Дана Уайт: «Некоторые люди меня защищают, но моему поступку нет оправданий»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что он сожалеет о том, что ударил свою жену. Также он подчеркнул, что бойцы не должны его защищать.

«Уверен, вы, ребята, видели то видео. Очевидно, что это был ужасный поступок. Этому нет никаких оправданий. Это то, с чем мне придется жить всю оставшуюся жизнь. Некоторые люди меня защищают, но моему поступку нет оправданий. Люди не должны меня защищать. Вся та критика, что я получил, на 100 процентов оправдана», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC.

Ранее в сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

Дана Уайт
UFC
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