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Сегодня, 10:16

Даниэль Кормье был уверен в поражении Пимблетта на UFC 282

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) признался, что не ожидал победы Пэдди Пимблетта (20-3) единогласным решением судей на UFC 282.

«Я думал, что Пэдди Пимблетт потерпел поражение, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Я думал, что Джаред Гордон забрал первый и третий раунды. Но судьи уделяют так мало внимания контролю, особенно у сетки. Джаред мало бил в третьем раунде — он лишь клинчевал Пимблетта.
Пэдди доказал, что он в игре, но он совершает ошибки. Его подбородок высоко поднят, он наносит слишком много ударов. Он звезда, и, честно говоря, он первый со времен Конора Макгрегора, кто получил такой теплый прием публики. Но разница между ними в том, что Макгрегор побеждал на чемпионском уровне».

Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

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