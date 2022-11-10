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10 ноября, 07:33

Даниэль Кормье назвал бойца, которого необходимо ввести в Зал славы UFC

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар (24-10) должен быть в Зале славы UFC.

«Я призываю включить Фрэнки Эдгара в Зал славы, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — Эдгар был чемпионом в легком весе, провел сумасшедшие поединки с Грэем Мэйнардом и Би Джей Пенном. Он спустился в полулегкий вес и дрался с Жозе Альдо. Нет никаких сомнений в том, что Фрэнки Эдгар должен быть в Зале славы».

41-летний Эдгар проведет последний бой в карьере против Криса Гутьерреса (18-4) 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

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