Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:20

Даниэль Кормье назвал лучшего бойца 2022 года

Давид Хачатрян
Алекс Перейра.
Фото Global Look Press
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что чемпион в среднем дивизионе Алекс Перейра (7-1) заслуживает звания «Боец года».

«Алекс Волкановски выглядел фантастически. То же самое я могу сказать об Алджо [Стерлинге], Исламе [Махачеве], Леоне [Эдвардсе]. Но мой боец 2022 года — это Алекс Перейра, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — В этом году он выиграл три поединка, в том числе бой с чемпионом UFC, которого многие считают одним из величайших средневесов всех времен.

Он не просто победил, а справился с высоким давлением и под конец боя сделал свое дело. Он очень быстро стал чемпионом. Просто с ума сойти. Мой боец года — это Алекс Перейра".

Перейра провел в 2022-м три боя, и все выиграл. В прошлом бою он одолел Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Даниэль Кормье
UFC
ММА
0
Читайте также
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН с флагом США в желто-голубых цветах
Госдума приняла регулирующий работу такси закон
Рогозин сообщил, что его ждет операция из-за ранения после обстрела в Донецке
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Макгрегор назвал лучший камбэк в истории UFC

Пауло Коста раскритиковал UFC: «Они думают, что бразильцы живут в джунглях»