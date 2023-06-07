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Сегодня, 13:34

Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя Оливейры и Дариуша

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) уверен, что поединок экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (33-9) и Бенила Дариуша (22-4) станет самым захватывающим боем на UFC 289.

«Это будет интересный бой, потому что Дариуш — отличный борец, у него есть черный пояс по джиу-джитсу, а Чарльз Оливейра — самый успешный мастер сабмишнов в истории UFC, — отметил Кормье на шоу DC & RC. — Кроме того, Дариуш, хоть и обладает нокаутирующей силой, в стойке он не такой резкий и жесткий, как Оливейра.
Этот бой вызывает много вопросов. Как Оливейра восстановится после поражения от Ислама Махачева? Одним из самых больших преимуществ Оливейры в боях с такими парнями, как Майкл Чендлер, Дастин Порье и Джастин Гэтжи было то, что они отправляли его в нокдаун, но не шли за ним на землю, потому что это было слишком опасно.
Но мы видели, как Ислам последовал за ним на землю, и Ислам заставил его постучать. Дариуш не побоится пойти в грепплинг, поэтому Оливейре нужно хорошо подумать, как попытаться заманить Дариуша в ловушку и самому не угодить в опасное положение. Это феноменальный поединок, и он должен стать боем вечера».

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

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