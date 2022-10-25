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Сегодня, 10:45

Даниэль Кормье: «Я так счастлив, что Ислам стал чемпионом»

Даниэль Кормье поздравил Махачева с завоеванием титула чемпиона UFC в легком весе
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) поздравил Ислама Махачева (23-1) с завоеванием титула чемпиона UFC в легком весе и похвалил экс-чемпиона Чарльза Оливейру (33-9).

«В течение многих лет казалось, что [чемпионство Махачева] — это лишь вопрос времени, — написал Кормье в соцсетях. — Ислам Махачев стал чемпионом мира в легком весе. Я так счастлив и горжусь этим парнем. Он много трудится, и это дает о себе знать в самые важные моменты. Он по-настоящему доминировал. Поздравляю, чемп, ты вступил в клуб.

Большое спасибо бывшему чемпиону Чарльзу Оливейре. Мне так нравилось комментировать его бои. Он стал одним из самых зрелищных бойцов в истории. С нетерпением жду следующих боев «Де Бронкса».

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Даниэль Кормье
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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