Даниэль Кормье рассказал, как чуть не подрался с мужчиной на детской площадке

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) признался, что однажды чуть не подрался с отцом другого ребенка на детской площадке.

«Когда Даниэлю [сыну Кормье] было около четырех лет, в парке был маленький мальчик. Мы поднимаемся и спускаемся с горки, а в это время другой паренек не хочет ждать своей очереди. Он продолжает всех толкать. Поэтому я подошел к его отцу и сказал: «Эй, если твой ребенок еще раз толкнет моего ребенка, я тебя потушу».

Он такой: «Что?» А я ему: «Мужик, держи своего ребенка под контролем. Если он еще раз толкнет моего ребенка, я тебя раздавлю». Чувак ушел. Он взял своего ребенка и ушел. Я такой: «Да, черт возьми. Бери своего ребенка и уходи. Тебе лучше свалить», — сказал Кормье в интервью Патрику Сен-Пьеру.

Ранее Кормье заявил, что толкнул и повалил маленькую девочку, которая била его сына.