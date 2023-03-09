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Сегодня, 16:07

Даниэль Кормье рассказал, почему Джон Джонс не может быть величайшим бойцом

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что из-за допинговых скандалов, наркотиков и других спорных явлений, связанных с новым чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1), «Кости» не может быть величайшим всех времен.

«Трудно спорить о величайшем бойце всех времен, когда Джонс перешел в тяжелый вес и выиграл пояс, — сказал Кормье в своем шоу на ESPN «DC & RC». — Это ставит меня в сложное положение, потому что я всегда буду говорить, что парни, с именем которых ассоциируются не самые хорошие поступки, не должны занимать высокие места.

Я думаю, особенно в связи с наркотиками, стероидными провалами и подобными ситуациями, трудно назвать Джонса величайшим всех времен. Но я думаю, что он может претендовать на статус величайшего, потому что он завоевал пояса в двух весовых категориях.

Я не считаю, что он [Джонс] должен быть первым номером pound-for-pound. Александр Волкановски должен был остаться первым".

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Даниэль Кормье
Джон Джонс
UFC
ММА
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