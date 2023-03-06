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Сегодня, 13:34

Кормье: «Джонс не тот, что был раньше. Он стал медленнее»

Даниэль Кормье считает, что новый чемпион в тяжелом весе Джон Джонс потерял скорость
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что новый чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) потерял скорость, которая была у него в полутяжелом весе.

«Джонс не тот, что был раньше, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Он стал немного медленнее, его движения не такие быстрые и динамичные, но это то, чего вы ожидаете от парня, набравшего такой вес. Когда он выходил на бой, казалось, что он хорошо проводит время.

Никто не делал с Сирилом Ганом того, что мы увидели на UFC 285. Я полагаю, что после возвращения Джонса его ждет гораздо более серьезное испытание, ведь на Международной бойцовской неделе за звание чемпиона мира в тяжелом весе ему будет противостоять Стипе Миочич".

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
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