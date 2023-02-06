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Сегодня, 11:47

Даниэль Кормье: «Если Чарльз Оливейра хочет бой с Конором, он должен перейти на личности»

Даниэль Кормье уверен, что Чарльз Оливейра хочет подраться с Конором Макгрегором
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что если экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) хочет подраться с бывшим двойным чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6), он должен перейти на личности.

«Раньше Конор думал: «Ну, этот парень [Оливейра] наносит сильные удары, он роняет соперников. К тому же он владеет чемпионским титулом, поэтому я хочу драться с ним», — отметил Кормье на своем YouTube-канале. — Но когда ты думаешь о своем звездном статусе и оцениваешь шансы на победу, ты не хочешь драться с «Do Bronx». Ты согласишься только если на кону будет титул чемпиона.

Если Чарльз действительно хочет получить возможность подраться с Конором, то он должен больше говорить о Макгрегоре, больше оскорблять Макгрегора и говорить обо всех проблемах, которые есть у Макгрегора. Начиная с инцидента с автобусом и заканчивая дракой в пабе. Я думаю, что он должен перейти на личности. «Do Bronx», если хочешь обналичить чек — говори гадости о Макгрегоре".

Макгрегор станет тренером на The Ultimate Fighter 31. Его соперником будет легковес UFC Майкл Чендлер (23-8).
Конор Макгрегор
Чарльз Оливейра
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