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Сегодня, 10:03

Даниэль Кормье: «Надеюсь, что Дастин Порье не завершит карьеру»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) попытался понять, какое будущее у Дастина Порье (29-8).

«Мне будет очень интересно посмотреть, как теперь будет действовать Дастин Порье, — сказал Кормье на своем канале на YouTube. — Потому что я не думаю, что Дастин Порье — это парень, который будет драться только ради того, чтобы драться. Я понимаю, что он любит деньги, но он уже много их заработал. Я думаю, что Дастин Порье хочет стать чемпионом. Так что я не знаю, что его ждет дальше.

Я надеюсь, что он не уйдет. Я надеюсь, что он будет продолжать драться. Потому что я верю, что люди увидят еще много боев Дастина Порье. Кто следит за Дастином и знает его, тот знает, что он вернется. Мы видели его взлеты и падения. Дастин Порье еще многого добьется, но эта ночь принадлежала Джастину Гейджи».

Джастин Гейджи (25-4) нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Даниэль Кормье
Дастин Порье
UFC
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