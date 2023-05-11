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Сегодня, 14:46

Даниэль Кормье: «Если бы не Конор, Хабиб бы не стал тем, кем он является сейчас»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) заявил, что для статуса неоспоримого чемпиона действующему чемпиону в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу (23-3) нужна победа над Шоном О'Мэлли (16-1). При этом он сравнил этот бой с поединком экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) и экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) на UFC 229.

«Если Алджо сможет победить Шона, то это поднимет его на ступеньку выше, он станет неоспоримым чемпионом, — сказал Кормье на своем шоу ESPN «DC & RC». — Потому что, как бы ни был хорош Хабиб [Нурмагомедов], он не стал бы тем Хабибом, которого мы знаем сегодня, с 30 миллионами подписчиков, если бы не его победа над Конором Макгрегором».

Макгрегор проиграл Нурмагомедову сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся в 2018 году на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
Даниэль Кормье
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
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