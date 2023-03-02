0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:49

Даниэль Кормье: «У Джонса не хватит сил, чтобы нокаутировать Гана»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) заявил, что экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) не обладает нокаутирующей мощью.

«Я думаю, ему [Джонсу] придется использовать все свои навыки, потому что Джонс бьет не очень сильно, — сказал Кормье в своем шоу на ESPN «DC & RC». — При этом он сильно бьет коленом, сильно бьет ногой, сильно бьет локтем.

Но с точки зрения его ударных способностей, у него никогда не было нокаутирующей силы. Сейчас, набрав 14 килограмм, у него, может быть, будет немного более тяжелый удар, но он никогда не сравнится в плане ударной мощи с Сирилом Ганом. Для победы ему понадобится включить все свое мастерство.

Однако вот в чем дело: Сирил Ган обладает почти теми же навыками, что и Джонс. Он может драться в стойке и при этом обладает сокрушительной силой. Джон всегда имел преимущество в размерах над многими парнями, с которыми он дрался в полутяжелом весе. Но в тяжелом весе преимущества не будет. Однако признаю, что сейчас Джонс выглядит крупнее.

Тем не менее он прибавил только в корпусе, его ноги по-прежнему выглядят худыми. Если же взглянуть на Сирила Гана, то создается впечатление, что кто-то вставил насос в рот этого парня и просто начал качать. Он выглядит огромным, но весит всего около 113 килограмм. Он не тяжелый. Он стройный, подтянутый, большой и сильный. Это очень большой вызов для Джона Джонса».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул в тяжелом весе. Бой состоится 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Даниэль Кормье
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
Лавров прибыл на заседание глав МИД стран G20 в Дели
Постпред РФ в Вене призвал МАГАТЭ к бдительности из-за оружия на АЭС
Полянский опроверг планы применения ядерного оружия на Украине
Госдеп США допустил продажу Тайваню боеприпасов для F-16
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умар Нурмагомедов назвал бой мечты: «Пожалуйста, дай мне шанс»

Джон Джонс всю подготовку к бою с Ганом тренировался без капы