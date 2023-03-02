Даниэль Кормье: «У Джонса не хватит сил, чтобы нокаутировать Гана»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) заявил, что экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) не обладает нокаутирующей мощью.

«Я думаю, ему [Джонсу] придется использовать все свои навыки, потому что Джонс бьет не очень сильно, — сказал Кормье в своем шоу на ESPN «DC & RC». — При этом он сильно бьет коленом, сильно бьет ногой, сильно бьет локтем.

Но с точки зрения его ударных способностей, у него никогда не было нокаутирующей силы. Сейчас, набрав 14 килограмм, у него, может быть, будет немного более тяжелый удар, но он никогда не сравнится в плане ударной мощи с Сирилом Ганом. Для победы ему понадобится включить все свое мастерство.

Однако вот в чем дело: Сирил Ган обладает почти теми же навыками, что и Джонс. Он может драться в стойке и при этом обладает сокрушительной силой. Джон всегда имел преимущество в размерах над многими парнями, с которыми он дрался в полутяжелом весе. Но в тяжелом весе преимущества не будет. Однако признаю, что сейчас Джонс выглядит крупнее.

Тем не менее он прибавил только в корпусе, его ноги по-прежнему выглядят худыми. Если же взглянуть на Сирила Гана, то создается впечатление, что кто-то вставил насос в рот этого парня и просто начал качать. Он выглядит огромным, но весит всего около 113 килограмм. Он не тяжелый. Он стройный, подтянутый, большой и сильный. Это очень большой вызов для Джона Джонса».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул в тяжелом весе. Бой состоится 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.