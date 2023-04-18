Дариуш согласился подраться с Царукяном 6 мая, но в UFC ему отказали

Российский боец UFC Арман Царукян (19-3) подтвердил, что четвертый номер рейтинга в легком весе Бенил Дариуш (24-4) готов был выйти с ним на бой.

«Респект Бенилу Дариушу за то, что согласился подраться со мной 6 мая. Жаль, что в UFC не захотели делать этот бой. Надеюсь, мы встретимся в будущем», — написал Царукян в Twitter, на что Дариуш ответил: «Я уверен, что мы скоро встретимся. Удачи».

Царукян должен был подраться с Ренато Мойкано (17-5) 29 апреля на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США, но бразилец получил травму.

Дариуш должен был подраться с Чарльзом Оливейрой (33-9) 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, но бразилец получил травму плеча. Поединок должен состояться 10 июня на UFC 289.