Дариуш: «Бой с Оливейрой перенесен на 10 июня»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (24-4) сообщил, что руководство UFC дало ему понять, что поединок с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой (33-9) перенесен на UFC 289. Турнир состоится 10 июня в Ванкувере, Канада.

«Руководство сказало, что мой бой с Оливейрой будет перенесен на 10 июня, — отметил Дариуш в интервью The Schmo. — При этом мне не выслали контракт на бой, так что я в этом не уверен. Но мне дали понять, что бой перенесен на 10 июня. Я ответил: «Если этот парень вновь сорвет бой, я хочу получить титульный бой против Махачева». Также я потребовал повышения зарплаты, и они согласились и с тем и с другим. Так что если Оливейра вновь получит травму, я получу бой за титул».

Оливейра и Дариуш должны были подраться 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, однако бразилец получил травму плеча.