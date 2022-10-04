Дариуш уверен, что Чендлер не заслуживает боя за титул

6-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC Бенил Дариуш (21-4) раскритиковал Майкла Чендлера (23-7), заявившего, что он будет заслуживать титульный бой после победы над Дастином Порье (28-7).

«Думаю, что так он (Чендлер. — Прим. «СЭ») просто пытается себя раскрутить, — сказал Дариуш в интервью Helen Yee Sports. — Если все-таки ему дадут титульный бой... это будет какая-то клоунада. У парня уже был шанс побороться за титул, и он его упустил, а затем снова проиграл. В этом нет никакого смысла. Как только я побью Гамрота, то никто больше не сможет встать между мной и боем за титул».

Дариуш подерется с Матеушем Гамротом (21-1) на UFC 280. Турнир пройдет 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.