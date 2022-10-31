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Сегодня, 10:32

Даррен Тилл поделился фотографией жуткой травмы глаза

Давид Хачатрян
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29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) опубликовал в соцсетях фотографию неприятной травмы глаза.

Травму Тилл, вероятно, получил во время подготовки к первому за два года бою в UFC против 28-летнего южноафриканца Дрикуса дю Плесси (17-2).

Глаз Даррена Тилла.
Травмированный глаз Даррена Тилла.

Неизвестно, повлияет ли эта травма на организацию боя с дю Плесси. За последние два года пять боев британца были отменены, в том числе против Джека Херманссона (23-7) и Марвина Веттори (18-6).

Тилл встретится с дю Плесси 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

UFC
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