Даррен Тилл подерется с Дрикусом Плесси 10 декабря на UFC 282

29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) проведет следующий бой против 28-летнего южноафриканца Дрикуса дю Плесси (17-2). Поединок состоится 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает издание ESPN.

Тилл должен был подраться против Джека Херманссона (22-7) 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне, но снялся из-за травмы. Британец идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Дереку Брансону (23-8) сабмишном (удушением сзади) в третьем раунде 4 сентября 2021 года на UFC Fight Night 191.

Дрикус Плесси идет на серии из пяти побед. В UFC он провел два боя. Первый выиграл нокаутом во втором раунде, а во втором бое — против Брэда Тавареса (19-7) победил единогласным решением судей.