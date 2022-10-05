Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:10

Даррен Тилл подерется с Дрикусом Плесси 10 декабря на UFC 282

Давид Хачатрян

29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) проведет следующий бой против 28-летнего южноафриканца Дрикуса дю Плесси (17-2). Поединок состоится 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает издание ESPN.

Тилл должен был подраться против Джека Херманссона (22-7) 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне, но снялся из-за травмы. Британец идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Дереку Брансону (23-8) сабмишном (удушением сзади) в третьем раунде 4 сентября 2021 года на UFC Fight Night 191.

Дрикус Плесси идет на серии из пяти побед. В UFC он провел два боя. Первый выиграл нокаутом во втором раунде, а во втором бое — против Брэда Тавареса (19-7) победил единогласным решением судей.

UFC
0
Читайте также
Ниманна обвинили в жульничестве более чем в 100 партиях. Это крупнейший скандал в истории
Безбожно пил и умер в 22. Трагедия несостоявшейся суперзвезды
Песков прокомментировал возможный перевод статуса СВО в КТО
Песков объяснил проблемы с выплатами мобилизованным в Омской области
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на день рождения
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шон О'Мэлли назвал величайшего бойца в истории

Кевин Холланд подтвердил, что завершил карьеру