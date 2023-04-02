Даррен Тилл подтвердил, что дебютирует в боксе

Бывший боец UFC в среднем весе Даррен Тилл (18-5) сообщил, что его следующий бой пройдет по правилам бокса.

«Хотел бы подтвердить слухи. Да, это правда, я дебютирую в боксе, — сказал Тилл на видео, опубликованном в соцсетях. — Соперника объявят в ближайшие несколько недель. Это будет громкое объявление.

Я никогда в жизни не отказывался от настоящего вызова. Я много лет выступал в UFC, дрался с лучшими, побеждал лучших. Но и меня побеждали. В бокс я иду с тем же настроем. Готов сражаться в любом весе. С кем угодно, где угодно. Плевать.

Жду не дождусь, когда смогу провести поединок. Бои — это мой хлеб, поэтому я уверен в своих силах. В ближайшие несколько недель я сделаю громкий анонс".