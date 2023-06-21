Железнякова — о контракте с UFC: «Я ощущаю ответственность и усиленно тренируюсь»

Бывшая чемпионка Open FC в легчайшем весе Дарья Железнякова высказалась по поводу подписания контракта с UFC.

«Мне было очень радостно. Но сейчас, к счастью или сожалению, эмоции чуть подутихли. Я ощущаю ответственность на своих плечах и усиленно тренируюсь. Я и до этого тренировалась довольно неплохо. А сейчас у меня межсезонье. Я хочу набирать в отстающих аспектах. Когда я узнала, что меня подписали в UFC, у меня появилось ещё больше мотивации. У меня будет первый бой, я должна показать себя на все 100 процентов», — приводит слова Железняковой «Чемпионат».

В активе 27-летней спортсменки 8 побед и 1 поражение. В предыдущем поединке, который состоялся 7 апреля 2023 года, Железнякова победила техническим нокаутом Мари Луизо на турнире Ares FC 14.