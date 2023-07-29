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Сегодня, 07:00

Порье — Гейджи: время начала и где смотреть бой UFC 291

Дастин Порье и Джастин Гейджи начнут бой на UFC 291 около 07.00 мск 30 июля
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Боец ММА Джастин Гейджи.
Джастин Гейджи.
Фото Global Look Press
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30 июля, в воскресенье, в Солт-Лейк-Сити (США) в главном бою турнира UFC 291 подерутся американцы Дастин Порье и Джастин Гейджи.

Легковесы сразятся за титул UFC BMF на «Вивинт Арене», начало — примерно в 07.00 по московскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 291 и противостояния Порье — Гейджи (Гэтжи) будет доступна на сайте «СЭ» . В прямом эфире видеотрансляцию боя покажут на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также в официальном приложении UFC Fight Pass.

У 34-летнего Порье по прозвищу «Бриллиант» в ММА — 29 побед, 7 поражений и один бой был признан несостоявшимся. На счету 34-летнего Гейджи — 24 победы и четыре поражения.

UFC 291: время начала, основной кард и россияне на турнире

Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
ММА
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