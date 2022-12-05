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Дастин Порье госпитализирован со стафилококковой инфекцией

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (28-7) находится в больнице — его госпитализировали со стафилококковой инфекцией (бактериальное заболевание, протекающее с развитием гнойного воспаления в поражаемых органах и тканях), сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

«Мне сказали, что Дастин в больнице из-за стафилококка. Инфекция не реагирует на антибиотики. Он проходит исследования, проверяют кровь», — написал Окамото в Twitter.

Сам Порье написал в Twitter: «Второй день лежу в больнице. Кажется, все серьезно».

Порье победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Дастин Порье
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