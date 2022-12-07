Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:26

Дастин Порье обратился к Диасу: «Я выбью из тебя все дерьмо»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) ответил на выпад экс-бойца UFC Нейта Диаса (21-13), который заявил, что Порье, как и Конора Макгрегора (22-6), постоянно вырубают.

«Вернись на один бой, и я выбью из тебя все дерьмо», — написал Порье Диасу в Twitter.

Порье в прошлом бою победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Диас в этом году покинул UFC после 15 лет выступлений в лиге. В последнем поединке он одолел другого ветерана Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дастин Порье
Нейт Диас
UFC
ММА
0
Читайте также
Психологические проблемы и личная драма. Биатлонистка Пипер погибла от несчастной любви
«Он не звал меня замуж, а я бы и не вышла». Почему расстались певица Салтыкова и хоккеист Буре
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Какие нормативы ГТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Прохазка: «В UFC несправедливо поступили с Тейшейрой. Ему должны были дать Блаховича»

Пэдди Пимблетт назвал Чимаева одной из главных звезд UFC