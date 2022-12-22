Дастин Порье назвал соперника мечты

Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) заявил, что соперник его мечты — это пиковый Би Джей Пенн (16-14), бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весе.

«Я бы с удовольствием подрался с Би Джеем Пенном на пике его карьеры», — признался Порье в интервью US Weekly.

Порье в прошлом бою победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Пенн завершил карьеру в 2019-м, когда довел свою серию поражений до семи боев.