Дастин Порье назвал свою главную ошибку в бою с Оливейрой

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) назвал свою главную ошибку в поединке с Чарльзом Оливейрой.

Он также отметил, что к предстоящему бою с Майклом Чендлером (23-7) он подходит как к войне, а не спортивному противостоянию.

«Я относился к бою [с Оливейрой] как к спортивному противостоянию, — сказал Порье на подкасте Daru Strong. — Но на самом деле это не так. Это война. И я готовился к Оливейре как профессиональный спортсмен. Но в конце концов мы выходим причинить друг другу физическую боль и финишировать. Теперь я осознаю, что нужно готовиться к войне».

Порье проиграл Чарльзу Оливейре (33-9) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США. Следующий бой он проведет против Чендлера 12 ноября на UFC 281 в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.