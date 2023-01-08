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Сегодня, 15:51

Дастин Порье назвал важный фактор в бою Махачева и Волкановски

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) считает, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) воспользуется преимуществом в габаритах в бою с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-1).

«Мне кажется, Волк будет немного маленьким для легкого дивизиона, но он все равно может победить. Знаете, он победил несколько крутых полулегковесов. Он несколько раз победил Макса Холлоуэя. Но я думаю, что в бою с Исламом он будет немного маленьким. Ислам большой, сильный и мускулистый», — отметил Порье в интервью BroBible.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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