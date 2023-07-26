Дастин Порье: «Победитель нашего боя с Гейджи будет драться за титул»

Второй номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (29-7) уверен, что его бой с Джастином Гейджи (24-4) претендентский.

«Это определенно бой за звание претендента номер один, — сказал Порье в интервью Sports Illustrated. — Тем более, если Ислам [Махачев] снова победит [Чарльза Оливейру], мы оба [с Гейджи] никогда не дрались с Махачевым, так что это новый поединок за титул. Я настроен на то, что победитель получит титульный шанс».

Порье и Гейджи подерутся за титул BMF на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.