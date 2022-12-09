Ермеков: «У Шлеменко может выиграть любой средневес. Как он вообще тренируется?»

Временный чемпион Eagle FC в среднем весе казахстанец Даурен Ермеков прокомментировал поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаилов.

«Магу [Исмаилова], конечно, можно назвать [топовым средневесом], а вот насчет Шлеменко у меня сомнения, — сказал Ермеков журналистам после взвешивания перед Eagle FC 51. — Мне кажется, что его может выиграть любой средневес. Либо он не готовится... Я вообще не понимаю, как он вообще тренируется. Вообще ничего не сделал в бою. Мага мог давно закончить этот поединок, где-то в третьем раунде. Либо Мага не захотел, либо — просто хотел продышаться, показать, что может выстоять 5 раундов. Может все идет к трилогии с Минеевым?».

«Интересен ли бой со Шлеменко? Я разговаривал с организаторами по поводу боя с ним. Знаю, что у него контракт на один или два боя [с лигой Хабиба]. Не знаю, как сейчас у него обстоят дела. Сказал, что готов выйти со Шлеменко. Не знаю, может быть, не могут договориться. Мой ответ — да. Готов [выйти против него]. Когда я вообще отказывался?» — добавил Ермеков.

Исмаилов единогласным решением судей выиграл у Шлеменко. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге.

Ермеков проведет следующий бой 10 декабря в Атырау (Казахстан) в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Соперник — действующий чемпион среднего весе Фаридун Одилов.