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Сегодня, 08:33

Ермеков прошел процедуру взвешивания перед боем с чемпионом лиги Хабиба

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Боец из Казахстана Даурен Ермеков успешно уложился в лимит средней весовой категории перед поединком с Фаридуном Одиловым, показав на весах 83,95 кг.

Ермеков и Одилов возглавят турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 51, который пройдет 10 декабря в Атырау (Казахстан).

Действующим чемпионом организации в среднем весе является Одилов, тогда как Ермекову принадлежит пояс временного чемпиона.

Согласно Sherdog, на счету Одилова 14 побед, 2 поражения и 2 ничьи, у Ермекова — 17 побед и 5 поражений.

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