Давид Бархударян подерется с Артуром Гусейновым на AMC Fight Nights 118

26-летний российский полусредневес Давид Бархударян (14-5) встретится с 38-летним Артуром Гусейновым (27-11) на AMC Fight Nights 118, сообщает лига. Изначально соперником Бархударяна был Хасан Юсефи (8-5), но иранец снялся с поединка. Турнир состоится 23 февраля в Сочи.

Бархударян в прошлом бою проиграл Вагабу Вагабову (30-1) техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 15 июля 2022-го на AMC Fight Nights 113 в Краснодаре.

Гусейнов в прошлом бою проиграл Александру Шлеменко (62-15) единогласным решением судей на EFC 42. Бой состоялся 17 октября 2021-го в Сочи.