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Сегодня, 16:33

Рэпер Птаха — о срыве боя с Obe 1 Kanobe: «Оказался очень слабым духом, как и следовало ожидать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный рэп-исполнитель Давид «Птаха» Нуриев прокомментировал срыв поединка против рэпера Никиты «Obe 1 Kanobe» Канобовича.

«Мой предыдущий оппонент Obe — оказался очень слабым духом, как и следовало ожидать. Как я и говорил: он никогда не выйдет на бой. Для таких, как он, — это слишком. Одно дело строить из себя гангстера в песнях и интернете, совершенно другое — выйти в клетку. Это совершенно разные вещи. Он говорил, что я с ним никогда не выйду, а сам рассчитывал, что как раз я не впишусь в эту историю. Никита привык, что я игнорирую все его высказывания. А я был готов выскочить с ним раз на раз и закрыть наш вопрос, но он испугался», — приводит слова Нуриева MMA.Metaratings.ru.

Пресс-служба промоушена «Наше Дело» заявляла, что бой исполнителей должен был состояться 4 февраля в рамках очередного турнира лиги.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reper-ptakha-o-sryve-boya-s-obe-1-kanobe-on-pokazal-vsem-kto-on-est-222906/
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