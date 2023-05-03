Давлатмуродов заявил, что Павлович может попасть и нокаутировать Джонса

Российский средневес Bellator Шараф Давлатмуродов оценил шансы Сергея Павловича в возможном бою с Джоном Джонсом за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

«У всех есть шансы, и на таком уровне нет понятия не готов. Ты сделал 6-0 досрочно с топовыми ребятами из UFC. Если он попадает всем, он что не может попасть Джону Джонсу. Понятно, что он старый волк, разносторонний и ментально крепкий, но почему у Павловича нету шансов. Если предложат драться за титул, надо обязательно соглашаться. Не думаю, что Сергею нужно еще какой-то бой провести. Я писал Сергею после победы над Кертисом Блейдсом, поздравлял его и понял, что он ждет титульного боя. Когда болельщики говорят, что он не готов, они не знают, какой путь проходит спортсмен, и не видят, какую работу он проделал. Может, он в жизни никогда не будет таким разносторонним, как Джон Джонс, так что же ему теперь не выступать и не пытаться драться за титул. Это ерунда. На самом деле он уже испытал себя. Никто не боролся с ним плотно, но кто-то попробует. Выиграет — значит всех обрадует, проиграет — ничего страшного. Это профессиональный спорт, и это нормально. Про Кертиса тоже говорили, что он его пройдет и замучает, но результат показан. Почему он так же не попадет Джону Джонсу. Все может быть», — приводит слова Давлатмуродова MMA.Metaratings.ru.

22 апреля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Сергей Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кертиса Блейдса, после чего заявил, что готов взять паузу до титульного боя.