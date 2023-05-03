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Сегодня, 19:38

Давлатмуродов заявил, что с появлением семьи он стал проще ко всему относиться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский средневес Bellator Шараф Давлатмуродов рассказал, в чем изменился после подписания контракта с американским промоушеном.

«Я стал хладнокровнее, повзрослел ментально и психологически. Я еще во время боя с Анатолием Токовым это понял. У меня родился сын. С появлением семьи я стал проще ко всему относиться. Во время боя у меня раньше был коридор — я, соперник и больше ничего. Теперь я все вижу осознанно и четко контролирую, могу посмотреть на трибуны и чувствую себя раскрепощеннее. С учетом того, как прошел бой с Токовым, и что мы дружим и общаемся, справедливо было бы дать ничью. У него бы дальше продолжилась карьера, и он бы все равно подрался за титул, и у меня не было бы в графе дополнительного поражения. Это было бы честно, но как сложилось, так сложилось», — приводит слова Давлатмуродова MMA.Metaratings.ru.

21 апреля на турнире Bellator 294 в Гонолулу (Гавайские острова, США) россиянин Шараф Давлатмуродов победил единогласным решением судей американца Энтони Адамса и открыл счет своим победам в промоушене.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/davlatmurodov-s-poyavleniem-semi-stal-proshe-ko-vsemu-otnositsya-248013/
Шараф Давлатмуродов
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