Давудов победил Михеля на турнире TOP DOG 25

18 ноября в Уфе состоялся турнир по кулачным боям TOP DOG 25, где в главном бою вечера чемпион TOP DOG в среднем весе Наим «Самурай» Давудов встретился с Сержем «Баварским снайпером» Михелем. Бой продлился все 5 раундов и завершился победой «Самурая» единогласным решением судей. Давудов закрыл поражение, которое получил от Михеля на TOP DOG 21.

В со-главном бою Магомед «Черная кобра» Магомедов победил Ильнара «Хантера» Ишимбаева решением большинства судей.

Также в этот вечер определился претендент на титул в полусреднем весе. Им стал Александр «Питбуль» Татарский, одержавший победу над Никитой Никитиным.