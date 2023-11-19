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Давудов победил Михеля на турнире TOP DOG 25

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18 ноября в Уфе состоялся турнир по кулачным боям TOP DOG 25, где в главном бою вечера чемпион TOP DOG в среднем весе Наим «Самурай» Давудов встретился с Сержем «Баварским снайпером» Михелем. Бой продлился все 5 раундов и завершился победой «Самурая» единогласным решением судей. Давудов закрыл поражение, которое получил от Михеля на TOP DOG 21.

В со-главном бою Магомед «Черная кобра» Магомедов победил Ильнара «Хантера» Ишимбаева решением большинства судей.

Также в этот вечер определился претендент на титул в полусреднем весе. Им стал Александр «Питбуль» Татарский, одержавший победу над Никитой Никитиным.

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