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Сегодня, 15:04

Давудов рассказал, как происходил выбор тактики на поединок с Михелем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал, как происходил выбор тактики на поединок с Сержем Михелем.

«Я принимаю решение, но затем мы обсуждаем стратегию с командой. Так что с планом на битву с Михелем ошибся конкретно я. Впоследствии это привело к краху. До этого я переигрывал всех визави. Есть видео, где перед боем с Кратосом говорю: «Выиграю с помощью левого прямого и правого апперкота. Только Сереге не говорите». Так все и произошло. Понимал, что рубиться с ним не стоит, — это как прыгать под машину. И в дуэли с Михелем было что-то похожее, только на этот раз я рискнул ввязаться в эту авантюру. Весь поединок уворачивался от встречных ударов, но в пятом раунде он меня все же настиг. Не назвал бы это лобовым столкновением, просто одной машине колеса прокололи», — приводит слова Давудова RT.

Бой был главным событием турнира TOP DOG 21 в Москве.

Поединок завершился в пятом раунде, когда Михель отправил Давудова в нокдаун. Чемпион не смог встать на счет 10.

Поражение стало для Давудова первым в карьере.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1171896-davudov-mihel-plan-boi-podgotovka
ММА
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