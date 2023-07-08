Давудов высказался о поражении в поединке с Михелем

Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов высказался о поражении в поединке с Сержем Михелем.

«Обычно был матадором, а в этот раз стал быком. Дебютанты — самые непредсказуемые соперники. Когда готовились к поединку, узнали, что Михель обладает хорошей левой и правым апперкотом. При этом мы видели, как в некоторых боях его поджимали и он ломался под давлением. Но кулачка — отдельная история. И было предположение, что этот переход тоже может сказаться на Серже. Было множество случаев, когда матерые спортсмены заходили в ринг, пропускали первый удар без перчатки и впадали в ступор. Подобное могло произойти с ним. Поэтому и старался действовать в более атакующей манере, чем обычно. Думаю, мое выступление идеально характеризует такая фраза: в предыдущих пяти битвах я выходил побеждать, а в этот раз — убивать. В итоге сам стал жертвой», — приводит слова Давудова RT.

Бой был главным событием турнира TOP DOG 21 в Москве.

Поединок завершился в пятом раунде, когда Михель отправил Давудова в нокдаун. Чемпион не смог встать на счет 10.

Поражение стало для Давудова первым в карьере.