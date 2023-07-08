Давудов заявил, что присутствие отца у ринга заставило его отказаться от продолжения боя с Михелем

Действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов заявил, что присутствие отца у ринга заставило его отказаться от продолжения поединка с Сержем Михелем.

«Все было как в кино. Поднимаюсь и первым делом слышу голос отца: «Хватит! Хватит!» Начинаю крутить головой, понимаю, что он стоит в углу и обращается ко мне, машет руками. И я машинально отреагировал. Хотя со стороны может показаться, что я сам капитулирую, прошу рефери остановить битву. Особенно больно, когда в таком состоянии тебя видят твои близкие. Думал, вдруг продолжу и через пару секунд упаду в глухой нокаут на его глазах. Да ну на фиг. Крики отца разрывали душу, поэтому и остановился. Не будь его рядом, наверное, рискнул бы», — приводит слова Давудова RT.

Бой был главным событием турнира TOP DOG 21 в Москве.

Поединок завершился в пятом раунде, когда Михель отправил Давудова в нокдаун. Чемпион не смог встать на счет 10.

Поражение стало для Давудова первым в карьере.