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Сегодня, 13:51

Дазаев: «Хочу отомстить Бикреву, что-нибудь сломать ему»

Мария Гусева
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Боец ММА из Казахстана Гойти Дазаев рассказал, почему считает россиянина Дмитрия Бикрева своим принципиальным соперником.

«Есть несколько моментов, которые мне не понравились. Первый — когда он отзывался о моей команде, моем угле, — цитирует Legalbet.kz Дазаева. — Когда я дрался против него, он сказал после боя, что мой угол дурацкий. Второй момент — всегда себя чересчур превозносит. В каждом бою и в каждом моменте хочет о себе говорить как о легенде. Как будто он непобедимый. А следующее — в том бою я руку сломал, пальцы сломал в первом раунде. Эти моменты, конечно, сильно не нравятся, и я хочу забрать свое. Хочу ему тоже отомстить, что-нибудь сломать ему».

Чемпионский бой Дазаева и Бикрева за пояс AMC Fight Night состоялся 11 апреля 2021 года в Москве. Казахстанец сломал палец в первом раунде и проиграл техническим нокаутом.

Источник: Legalbet.kz
ММА
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