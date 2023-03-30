Дебютный бой Рустама Халилова в Bellator отменен

Поединок экс-бойца UFC Рустама Хабилова и американца Джалила Уиллиса отменен. Менеджер Уиллиса сообщил, что бой не состоится из-за проблем Хабилова.

Бойцы должны были сразиться на турнире Bellator 293, который пройдет в ночь на 1 апреля в США.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, Хабилов единогласным решением судей победил Сергея Хандожко.

На счету Хабилова 24 победы и 4 поражения. Бой против Уиллиса должен был стать дебютным в Bellator.