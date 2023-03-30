Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:56

Дебютный бой Рустама Халилова в Bellator отменен

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Поединок экс-бойца UFC Рустама Хабилова и американца Джалила Уиллиса отменен. Менеджер Уиллиса сообщил, что бой не состоится из-за проблем Хабилова.

Бойцы должны были сразиться на турнире Bellator 293, который пройдет в ночь на 1 апреля в США.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, Хабилов единогласным решением судей победил Сергея Хандожко.

На счету Хабилова 24 победы и 4 поражения. Бой против Уиллиса должен был стать дебютным в Bellator.

Bellator (Беллатор)
Рустам Хабилов
ММА
2
0
Читайте также
Уникальное достижение ЦСКА. Армейцы четыре раза подряд победили в седьмых матчах плей-офф
Бах считает новые рекомендации в отношении российских спортсменов золотой серединой
Актер Станислав Садальский сообщил, что находится в больнице
Путин поручил увеличить долю российских лекарств на рынке
АвтоВАЗ приостановит производство с 29 мая по 19 июня
В Москве задержали треш-стримера за оскорбление чувств верующих
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацик: «С «Мондрагоном» чувствовал себя Шумахером, с Джонсоном будет сложнее»

Дацик назвал четырех бойцов, с которыми хотел бы провести реванши