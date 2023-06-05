Деметриус Джонсон: «Пока мои друзья отрывались без остановки, я вкалывал на тренировках»

?Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) напомнил, что его успех — залог тяжелых ежедневных тренировок.

«Пока мои друзья принимали наркотики и отрывались без остановки, я учился в школе, работал, встречался со своей будущей женой и тренировался... вкалывал. Я никогда не прекращаю тренироваться! Кто следующий?» — написал Джонсон в соцсетях.

Джонсон защитил титул One Championship, победив Адриано Мораеса (20-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 5 мая в Брумфилде, США.