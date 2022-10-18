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Сегодня, 16:33

Деметриус Джонсон: «Победитель боя Яна и О'Мэлли должен драться с Чито Верой»

Давид Хачатрян

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (31-4) заявил, что эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (20-7) заслуживает боя за титул.

«Я думаю, что Петр Ян победит О'Мэлли. Но кто бы не выиграл этот бой, он должен сражаться с Чито Верой, — сказал Джонсон в интервью Helen Yee Sports. — Потому что Чито Вера победил О'Мэлли, хоть там была и травма.

Чито заслуживает боя за титул. У него победная серия из 5-6 боев. Если вы не хотите давать ему титульный бой, то дайте ему возможность сразиться с этими парнями, чтобы стать полноправным претендентом. Но я надеюсь, что Чито получит титульный бой, а не победитель пары Ян — О'Мэлли».

Шон О'Мэлли (15-1) и Петр Ян (16-3) подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
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