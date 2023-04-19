Деметриус Джонсон подтвердил, что может завершить карьеру 5 мая

Один из величайших MMA-бойцов в истории Деметриус Джонсон (31-4) признался, что не желает выступать еще два года, а хочет больше времени проводить с семьей.

«Я разговариваю со своими близкими друзьями, которые не занимаются смешанными единоборствами, и они спрашивают меня: «Что еще ты пытаешься доказать?» — сказал Джонсон в интервью the Score. — А я отвечаю: «Я пытаюсь заработать деньги».

Сейчас мои дети отдыхают на пляже, хорошо проводят время, наслаждаются жизнью, кормят тюленей, а мне этого не хватает. Моим детям скоро будет девять, восемь и четыре года.

Я думаю, что после этого боя [с Мораесом] я решу, чем хочу заниматься. Я хочу выступать в IBJJF [Международной федерации бразильского джиу-джитсу] и работать над получением черного пояса. Я не хочу драться еще два года. У меня нет никакого интереса. Когда я слышу «ты будешь драться еще два года?», я думаю: «Фу, это звучит ужасно».

Я занимаюсь этим уже 18 лет, с тех пор как мне исполнилось 18 лет. В какой-то момент если ты остаешься на вечеринке слишком долго, то в итоге напиваешься. Я не хочу напиваться".

Джонсон проведет первую защиту титула One Championship в наилегчайшем весе в трилогии против Адриано Мораеса (20-4). Бой состоится 5 мая в Брумфилде, США.