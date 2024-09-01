Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 10:49

Деметриус Джонсон проиграл сабмишном на турнире по джиу-джитсу

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Действующий чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон принял участие в турнире IBJJF World Masters Championships. Он уверенно провел три поединка, но его беспроигрышную серию прервал Томоя Янагисава, который победил сабмишном.

Несмотря на поражение, «Могучий мышонок» был рад, что хорошо выступил в своем дебютном турнире черных поясов: «Я действительно хотел одержать хотя бы одну победу здесь, потому что это мой третий турнир. Первый турнир с обладателями черных поясов, и я счастлив», — сказал Джонсон на своем YouTube-канале.

До этого Джонсон завоевал золотую медаль среди обладателей коричневых поясов на предыдущем турнире IBJJF World Masters Championships.

Деметриус Джонсон
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Арбитр Карасев засудил казанцев, Станкович выгородил Зобнина, а трансфер Соболева устроил всех. Что произошло после матча «Спартака» с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя