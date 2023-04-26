Деметриус Джонсон раскрыл секрет своего долголетия в боях

Один из величайших MMA-бойцов в истории Деметриус Джонсон (31-4) признался, что выделяет много времени на отдых.

«Честно, мой секрет долголетия — это отдых. Я знаю, что это может показаться безумием, но перед тем, как отправиться в этот лагерь, я дрался с Адриано [Мораесом] в августе. Затем с августа по ноябрь я ни разу не спарринговал. Не спарринговал, не получал ударов по лицу, не бил никого по лицу. Я просто работал над грэпплингом, поддерживал здоровье и занимался физподготовкой», — сказал Джонсон в подкасте Лайама Харрисона.

Джонсон проведет первую защиту титула One Championship в наилегчайшем весе в трилогии против Адриано Мораеса (20-4). Бой состоится 5 мая в Брумфилде, США.