Дэн Харди: «Франсис Нганну будет выступать в PFL»

Глава отдела PFL по связям с бойцами в Европе Дэн Харди сообщил, что PFL готова удовлетворить все условия экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Совсем скоро Франсис Нганну придет к нам и будет драться. Я просто чувствую это. Все те его требования, что не смогла выполнить UFC, спокойно предоставит ему PFL. Я уверен, что мы сможем удовлетворить все требования Нганну», — сказал Харди Middleasy.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.