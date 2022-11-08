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Сегодня, 16:03

Дэн Хукер не верит, что Махачев сможет легко побить Волкановски

Давид Хачатрян
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32-летний новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) уверен, что Александр Волкановски (25-1) навяжет конкуренцию Исламу Махачеву (23-1).

«Для Ислама это был быстрый поворот событий, когда он вызвал Александра Волкановски, — сказал Хукер в интервью Submission Radio. — Они [команда Махачева] примут этот бой без колебаний, потому что Ислам может стать первым номером рейтинга бойцов вне зависимости от категории. Но мне кажется, что они смотрят на него [Волкановски] свысока, думая что-то типа: «Чувак, я очень быстро схвачу этого полулегковеса».
Однако их ждет много неприятных сюрпризов. Этого парня [Волкановски] тяжело удержать на земле. Удерживать такого коренастого парня очень тяжело. Так что я предполагаю, что их ждет очень серьезное испытание в Перте».

Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой (33-9) на UFC 280 дал устное согласие на бой с чемпионом UFC в полулегком весе Волкановски в феврале в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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