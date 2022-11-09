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Сегодня, 07:55

Дэн Хукер поделился ожиданиями от боя Порье и Чендлера

Давид Хачатрян
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32-летний новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) сражался и с Дастином Порье (28-7), и с Майклом Чендлером (23-7). Обоим он проиграл, причем Чендлеру — техническим нокаутом в первом раунде. Как бы то ни было, Хукер ждет от поединка двух бывших чемпионов UFC и Bellator жаркого первого раунда.

«Я не уверен, кто победит, — отметил Хукер на The MMA Hour. — Могу лишь отметить, что Чендлер пренебрегает защитой, что делает его бои такими зрелищными. Этот парень — настоящая угроза для любого бойца. Но Порье вынослив и опытен. Посмотрим, как все будет. Уверен, что нас ждет захватывающий первый раунд».

Порье и Чендлер встретятся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

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