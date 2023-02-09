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Сегодня, 09:34

Дэн Хукер получил травму и снялся с боя на UFC 285

Давид Хачатрян
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Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-12) снялся с боя против американца Джалина Тернера (13-5) на UFC 285.

Хукер получил перелом руки, сообщает журналист Майк Хек в Twitter. При этом Тернер планирует выступить на UFC 285 — сейчас ему ищут нового соперника.

Хукер в прошлом бою победил Клаудио Пуэльеса (12-3) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Тернер идет на серии из 5 побед. В прошлом бою он победил сабмишном Брэда Ридделла (10-4) в первом раунде. Поединок прошел на UFC 276. Турнир состоялся 2 июля 2022-го в Лас-Вегасе, США.

Дэн Хукер
UFC
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